Brasil 02/12/2020 06:55 RedeTV Bandidos promovem madrugada de terror em Cametá no Pará Criminosos usaram carros e barcos para fugir © Fornecido por RedeTV! Um dia após a ação criminosa conhecida como “novo cangaço” em Criciúma, no Estado de Santa Catarina, do mesmo modo, bandidos levaram pânico à cidade de Cametá, no Pará na madrugada desta quarta-feira (02). O grupo invadiu o município fazendo reféns, promovendo explosões e tiroteio por volta da 1 hora. Agências bancárias foram invadidas pelo bando. A cidade fica a cerca de 300 quilômetros da capital Belém. Ainda não se sabe ao certo se os bandidos tiveram acesso ao dinheiro. Segundo as primeiras informações, pessoas que estavam na praça central da cidade foram mantidas reféns. De acordo com o prefeito da cidade, Waldoli Valente, uma pessoa morreu durante o ataque. Bandidos teriam fugido de carro e barcos.

