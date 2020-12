Brasil 11/12/2020 18:10 www.poder360.com.br Polícia indicia 6 pessoas pela morte de João Alberto em loja do Carrefour Arquivo pessoal A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou 6 pessoas nesta 6ª feira (11.dez.2020) pela morte de João Alberto Silveira Freitas, cliente negro que foi espancado e morto por seguranças em uma loja do Carrefour na zona norte de Porto Alegre, em 19 de novembro. Todos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. Entre os 6 indiciados estão os 2 seguranças que cometeram as agressões, uma fiscal que acompanhou a ação e 3 funcionários com participação no caso. Eis a íntegra do relatório da Polícia Civil (516 KB). Eis os indiciados: Giovane Gaspar da Silva , um dos agressores, é funcionário da empresa de segurança terceirizada contratada pelo Carrefour;

Magno Braz Borges , um dos agressores, é funcionário da empresa de segurança terceirizada contratada pelo Carrefour;

Adriana Alves Dutra , que tentou proibir que a situação fosse filmada, é agente de fiscalização do supermercado;

Paulo Francisco da Silva , que viu toda a ação e chegou a dizer para João Alberto parar de fazer “cena” enquanto era agredido, é funcionário do Carrefour;

Rafael Rezende , que aparece correndo em direção ao estacionamento antes de João Alberto ser agredido, é funcionário do Carrefour;

Kleiton Silva Santos, que também aparece correndo em direção ao estacionamento antes de João Alberto ser agredido, é funcionário do Carrefour. Giovane e Magno foram presos no dia da morte de João Alberto e Adriana, 5 dias depois. Os outros 3 tiveram a prisão solicitada à Justiça pela Polícia Civil. Ainda não há decisão judicial sobre o pedido. A delegada Roberta Bertoldo disse que, diferentemente do afirmado em depoimentos coletados durante a investigação, João Alberto não cometeu crimes na data em que foi morto. “Absolutamente nenhuma testemunha conseguiu justificar que ações eram essas de João Alberto”, disse. Roberta disse que não foram identificadas ofensas raciais no caso. No entanto, lançou a questão: “E se fosse outra pessoa, isso teria acontecido? É a pergunta que todos fazem. É óbvio que não teria”. O CASO João Alberto foi espancado e morto nas dependências da loja do Carrefour, na véspera do Dia da Consciência Negra, aos 40 anos. A violência causou comoção e revolta. Autoridades como os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes lamentaram a morte do homem negro no supermercado. Em Brasília e em mais uma série de cidades, manifestantes fizeram protesto em lojas da empresa. Pouco mais de uma semana depois da morte, em 27 de novembro, o Carrefour Brasil já tinha perdido R$ 1,75 bilhão em valor de mercado na B3. O Carrefour Brasil teve outros episódios de violência nos últimos anos. Em 2018, um cachorro foi morto em uma loja em São Bernardo do Campo. Em agosto de (colocar o ano), funcionários de uma unidade da rede no Recife (PE) cobriram com guarda-sóis o corpo de 1 promotor de vendas (funcionário de empresa terceirizada) que morreu em serviço por conta de um infarto. No Rio de Janeiro, em (colocar a data), uma funcionária de um hipermercado do Carrefour foi demitida depois de reportar aos seus superiores ter sido vítima de racismo e de intolerância religiosa em seu local de trabalho.

