Brasil 15/12/2020 06:39 R7 Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre no Rio de Janeiro Morreu na noite desta segunda-feira (14), Paulo César Santos, o Paulinho, um dos integrantes da banda Roupa Nova. A informação foi confirmada ao R7 pela a assessoria de imprensa do grupo. O artista de 68 anos estava internado há mais de um mês na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio, lutando contra complicações da covid-19. Mais cedo, o estado de saúde do cantor já era grave. No Instagram, a banda de mais detalhes sobre o espisódio. "Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras co-morbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos", explicou o texto publicado. O músico contraiu a covid-19 durante a recuperação do transplante de medula óssea, realizado no início de setembro deste ano. Ele realizou uma cirurgia para tratar de um câncer linfático e chegou a ter alta após o procedimento. Trajetória Paulo César Santos, mais conhecido como Paulinho, era vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova. Ele fez parte da banda desde a formação original, no início de 1980. Antes, na década de 1970, Paulinho também havia sido vocalista e percussionista da banda Los Panchos Villa, ao lado de Kiko e de Feghali. Em seguida, foi tocar nas apresentações do grupo Os Famks. Em 2021, o Roupa Nova completará 40 anos de carreira. Em quatro décadas de existência, o grupo emplacou dezenas de músicas em teledramaturgias. Entre as mais famosas estão Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Viagem, Coração Pirata.

Voltar + Brasil