Brasil 16/12/2020 06:27 Rafael Iglesias Fundação FIFA e UPL firmam parceria para promover sustentabilidade, desenvolvimento e educação através do futebol A Fundação FIFA e a UPL uniram forças e anunciaram uma nova parceria para promover e aumentar a conscientização sobre o desenvolvimento sustentável na agricultura e educação em sociedade através do futebol. Como parte do novo acordo de cooperação e troca de informações, a Fundação FIFA e a UPL irão trabalhar juntas usando o futebol como plataforma em busca da conscientização de questões socioambientais, incluindo o impacto positivo que o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente, a educação de jovens e o estilo de vida saudável e ativo podem fazer na sociedade. Além disso, a UPL irá colaborar com o Programa Futebol para Escolas, da Fundação FIFA, que envolve crianças em sessões educacionais interativas com foco no desenvolvimento de habilidades para a vida e promove valores através do futebol. Nesse programa, a UPL será responsável também por coordenar o acesso ao Programa Futebol para Escolas da FIFA em cerca de 30 escolas localizadas em áreas rurais do Brasil, assim como o envolvimento com as autoridades locais em importantes regiões agrícolas do país. A UPL e a Fundação FIFA irão trabalhar juntas pelos próximos 10 anos apoiando o desenvolvimento sustentável em um programa que irá permitir a redução das emissões de dióxido de carbono e recompensará pequenos agricultores de mercados em desenvolvimento que adotarem práticas agrícolas sustentáveis. O novo acordo entre a Fundação FIFA e a UPL foi assinado em uma cerimônia no museu da FIFA em Zurique, com Gianni Infantino (Presidente da FIFA e Presidente do Conselho da Fundação FIFA), Mauricio Macri (Presidente Executivo da Fundação FIFA), Youri Djorkaeff (CEO da Fundação FIFA) e Fatma Samoura (Secretária Geral da FIFA) com a presença de Jai Shroff (CEO da UPL) e Diego Lopez Casanello (Diretor de Operações da UPL). Sobre UPL A UPL é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior a US $ 5 bilhões. Como uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, nosso robusto portfólio consiste em produtos biológicos e soluções tradicionais de proteção de cultivos, com mais de 13.600 registros. Com presença em mais de 130 países e mais de 10.000 colaboradores globalmente, atuamos em cerca de 90% da produção de alimentos em todo o mundo. Para obter mais informações sobre nosso portfólio integrado de soluções para todos os ciclos dos cultivos, desde o tratamento de sementes até a mesa do consumidor, incluindo serviços e tecnologias digitais, visite https://www.uplltd.com/br.

