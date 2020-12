Brasil 20/12/2020 06:29 GE Na despedida de D>Alessandro, Inter vence o Palmeiras e entra no G4 Foto: RICHARD DUCKER/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO D’Alessandro encerrou sua história no Internacional neste sábado com mais uma vitória. Tendo o Cabezón em campo por apenas nove minutos, o Colorado venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Beira-Rio, e voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Edenílson, aos dez minutos, no mesmo instante em que um foguetório foi iniciado fora do estádio por torcedores para homenagear o ídolo, marcou o primeiro. Yuri Alberto, com um lindo toque por cima de Weverton aos 37 do segundo, fechou o placar Colorado cresce A vitória em casa faz o Internacional ganhar uma posição e subir para o quarto lugar, agora com 44 pontos. São nove de distância para o líder São Paulo. Na próxima rodada, o Colorado pega o Bahia, domingo, às 16h, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Verdão cai na tabela O Palmeiras sofre um duro golpe na tentativa de ainda sonhar com o título. O Verdão permanece com 41 pontos, agora em sexto. Agora, enfrenta o América-MG, quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time encara o Red Bull Bragantino, domingo, às 18h15, também em casa. Primeiro tempo Não foi um jogo com o nível que a despedida de D'Alessandro merecia. O Inter optou por marcar em seu campo de defesa e complicou as tentativas do Palmeiras de atacar. O Verdão tentou tomar a iniciativa, mas esbarrou no bom posicionamento adversário e na falta de velocidade pelos lados. Mesmo sem ser produtivo no ataque, o Colorado chegou ao gol aos dez minutos. Weverton fez grande defesa em cabeceio de Dourado após escanteio, mas Edenílson apareceu na pequena para abrir o placar. Galhardo, aos 23, teve boa chance, e cabeceou por cima. Os palmeirenses não reagiram. Com muita dificuldade para atacar, o time em nenhum momento levou perigo. Segundo tempo Abel Ferreira colocou Breno Lopes no lugar de Raphael Veiga e deixou o Palmeiras mais ofensivo. Antes do primeiro minuto, Gabriel Menino levou perigo em chute cruzado que desviou em Cuesta e passou por cima do gol. Aos 13, o treinador português colocou Zé Rafael, Gabriel Veron e Mayke na equipe para tentar aumentar a força ofensiva diante de um Inter novamente recuado à espera de um contra-ataque. E o gol colorado quase saiu aos 16. Edenílson cruzou, e Galhado cabeceou com desvio em Luan. A bola passou muito perto do ângulo. O Palmeiras quase empatou aos 21. Mayke cruzou rasteiro da direita, e Cuesta carimbou o próprio travessão. Lucas Lima teve boa oportunidade, aos 30, e mandou por cima. No momento em que o Palmeiras crescia, o Inter fechou o jogo, aos 37. Yuri Alberto disparou livre em contra-ataque e deu lindo toque por cima na saída de Weverton. Restava apenas D’Alessandro entrar. E isso aconteceu aos 41 minutos, sob muitos aplausos e recebendo a braçadeira de capitão. O Inter, então, segurou a vitória. Uma vitória para D'Ale!

