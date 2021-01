Brasil 03/01/2021 05:42 Agência Brasil Oeste vence o Figueirense, mas permanece na lanterna da Série B © Reprodução Twitter/Oeste Barueri Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Oeste Barueri venceu o Figueirense por 2 a 1, em duelo pela 32ª rodada. O time do interior paulista chegou a 23 pontos, mas segue na última colocação na classificação geral. Já o Figueira, com 35, está à beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar. No primeiro lance de perigo da partida, aos 18 minutos, o Rubrão abriu o placar com um chute de Pedrinho de fora da grande área. Indefensável para o goleiro Rodolfo Castro. Aos 23, foi a vez Caio chutar da entrada da área e assustar o goleiro Rodolfo. Na sequência, aos 30 minutos, Bruno Alves de Souza bateu dentro da grande área e ampliou para os donos da casa. Se na a primeira etapa o Figueirense foi facilmente dominado, após o intervalo a equipe catarinense voltou melhor. Aos três minutos, Erison recebeu dentro da área e chutou forte, dando trabalho para o goleiro Glauco, que defendeu . Aos 10, os catarinenses diminuíram com Lucas Barcelos. Aos 23, quase empataram: Erison, com liberdade, chutou para fora. Em outra tentativa, aos 34, o meio-campista Guilherme cobrou falta com perigo, mas a bola saiu pela linha de fundo. Em seguida, os catarinenses botaram pressão, mas não foi suficiente para mudar o placar. Na próxima sexta-feira (8), às 19h15 (horário de Brasília), o Oeste visita o Operário no estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa (PR). Mais tarde, às 21h30, o Figueirense entra em campo contra o CSA, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. CSA 2 x 1 Sampaio Corrêa Jogando em casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA venceu, de virada, o Sampaio Corrêa por 2 a 1. Yago e Rone marcaram para o clube alagoano. Marcinho descontou para a Bolívia Querida. Quando o jogo já estava com o placar favorável aos donos da casa, aos 28 minutos da etapa final, Pimentinha foi expulso, complicando ainda mais a situação dos maranhenses.

