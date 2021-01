Brasil 03/01/2021 05:55 IstoÉ PR: Cadela perde parte da boca após rojão ter sido amarrado ao corpo Uma cachorra teve parte da boca destruída durante a virada do ano em Piraquara (PR). De acordo com a ONG Força Animal, um rojão foi amarrado na cadela que perdeu a mandíbula e está em estado grave. O animal foi resgatado pela instituição com o apoio da Polícia Civil, que está investigando o caso. A cachorra foi levada para o hospital veterinário e está na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). A língua do animal ficou dilacerada e ela está tomando antibióticos, anti inflamatórios e medicamentos para o controle da dor. Até o momento o proprietário do animal não foi localizado. Segundo a ONG Força Animal, os moradores da região onde a cachorra foi resgatada afirmaram que ela era um “animal comunitário”.

A polícia vai solicitar imagens de câmera de segurança do local para tentar identificar o responsável pelo rojão e como a cachorra foi ferida. Nas redes sociais, a ONG pediu ajuda para o tratamento do animal.

Voltar + Brasil