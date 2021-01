Brasil 05/01/2021 08:14 Lance! São Paulo aposta em 'tabela boa' para aumentar vantagem na ponta © Fornecido por LANCE! O São Paulo aposta em uma sequência de jogos 'positiva' para aumentar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. No mês de janeiro, o Tricolor terá seis rodadas disputadas na competição, e somente duas delas contra adversários da parte de cima da tabela: Santos (8º) - focado na semifinal da Libertadores - e Internacional (4º). Os outros quatro confrontos são contra: Red Bull Bragantino (13º), Athletico Paranaense (11º), Coritiba (20º) e Atlético-GO (12º). O Sâo Paulo é o líder do Brasileirão com 56 pontos, há sete de distância de Atlético-MG e Flamengo. Portanto o Tricolor pode aumentar a vantagem na liderança se conseguir aproveitar o embalo. O São Paulo deve ter os desfalques dos atacantes Pablo e Luciano para a partida contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, na próxima quarta-feira (06), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme noticiado pelo 'GE' e confirmado pelo LANCE!, a dupla de atacantes fez trabalhos na academia e não participou da atividade em campo com o elenco. O camisa onze tem uma inflamação que o tirou da partida decisiva contra o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, que culminou na eliminação do São Paulo. Já o dono da camisa nove está com uma contratura na coxa esquerda e segue em tratamento. Caso não seja possível que Luciano atue, Diniz pode colocar Tchê Tchê improvisado como segundo atacante, assim como já fez em outros jogos, além de ter a opção de Vitor Bueno, que oferece mais velocidade ao ataque. Veja as próximas partidas do São Paulo 06/01 (28ª rodada) – Red Bull Bragantino, Nabi Abi Chedid 10/01 (29ª rodada) – Santos, Morumbi 17/01 (30ª rodada) – Athletico-PR, Arena da Baixada 20/01 (31ª rodada) – Internacional, Morumbi 23/01 (32ª rodada) – Coritiba, Morumbi 31/01 (33ª rodada) – Atlético-GO, Antônio Accioly

