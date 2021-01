Projetos de Guedes para destravar a economia empacam no Congresso

Na Câmara, há uma forte disputa entre os deputados Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP). Lira se aproximou de Jair Bolsonaro ao longo de 2020 e é o favorito do Palácio do Planalto. Baleia é o nome apoiado por Maia.

“Se o Arthur Lira for o eleito, ele tem condições de imprimir um ritmo mais forte para essas matérias do governo e do Paulo Guedes, em especial.”

Na análise do cientista político, a PEC dos Fundos é a proposta que tem mais chance de ser votada em 1 curto prazo de tempo, de 6 meses.

“Para analisar com mais de precisão a possibilidade de votação dessas matérias, seria interessante que a gente aguardar um pouco mais para saber como que será o perfil dos próximos presidentes. Isso, de forma bem clara, vai dizer qual o ritmo de votação o governo vai ter no Parlamento.”

PAUTAS PARA 2021 🗃️

Guedes estima que o país terá recuperação acima de 3% em 2021. Na avaliação do ministro, o governo está encontrando seu eixo político no Congresso e conseguira pautar as reformas em 2021.

O Ministério da Economia fez uma lista das propostas que espera aprovar este ano. Leia abaixo: