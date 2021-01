Brasil 08/01/2021 11:10 90Min Da água para o vinho: Inter embala série de vitórias e é o novo vice-líder do Brasileirão © Fornecido por 90min Como o Internacional mudou da água para o vinho em tão pouco tempo? Certamente, o time comandado por Abel Braga alcançou essa marca por uma série de fatores diretos e indiretos. A vitória diante do Ceará fez o clube gaúcho chegar à quarta vitória consecutiva, o garoto Yuri Alberto mostrou sua qualidade e está sendo considerado o "novo Thiago Galhardo" e as ajudas externas do Galo e Mengão explicam o salto na classificação. O Colorado vive a melhor sequência da atualidade entre todos os times da ponta de cima da tabela. Chegou aos 50 pontos e pulou do quinto para o segundo lugar. Contudo, vale lembrar que a equipe tem um jogo a mais que Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. É importante destacar que, após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Inter ganhou dias para treinar e, assim, os resultados começaram a aparecer. Já são cinco rodadas sem derrota no Brasileirão (vitórias contra o Botafogo, Palmeiras, Bahia e Ceará). Atualmente, nenhum outro clube tem retrospecto igual ao colorado. Em contrapartida, o desempenho não é tão perfeito quanto os números. E é nesse momento que os destaques individuais aparecem: Caio Vidal, garoto vindo da base, marcou seu primeiro gol como profissional e abriu o placar no Castelão. Além dele, Yuri Alberto, novamente, mostrou frieza em frente ao goleiro e assinou a vitória colorada com um belíssimo gol de cobertura. O craque, vindo do Santos, é o artilheiro colorado na era Abel Braga. Por fim, ao mesmo tempo que o Internacional conseguiu vencer várias, os adversários vacilaram. O Atlético-MG perdeu para o São Paulo por 3 a 0. O Flamengo empatou em 0 a 0 com o Fortaleza e depois perdeu para o Fluminense. E o Grêmio acumulou dois empates no início de dezembro e abriu brecha. A estadia do Inter no segundo lugar passa pelo jogo contra o Goiás, domingo, em Porto Alegre. Depois, o time gaúcho enfrenta Fortaleza, São Paulo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Sport, Vasco, Flamengo e Corinthians.

