Brasil 12/01/2021 08:25 Poder360 Inflação fecha o ano aos 4,52%, acima do centro da meta do governo Sergio Lima/Poder360 A inflação terminou o ano aos 4,52%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O percentual ficou acima do centro da meta, que era de 4%. Mas está dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percetual para mais e para menos (de 2,5% para 5,5%). Os dados foram divulgados nesta 3ª feira (12.jan.2021). Eis a íntegra (1 MB).

