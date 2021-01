Brasil 12/01/2021 18:04 Agência Brasil Libertadores: Conmebol confirma final dia 30, no Maracanã, às 17h © Reprodução Twitter/Conmebol No início da tarde desta terça-feira (12), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou que a partida única da final da Copa Libertadores da América será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 30 de janeiro - um sábado - às 17h (horário de Brasília). O primeiro participante da decisão será conhecido na noite desta terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. Depois de vencer o River Plate por 3 a 0 em Buenos Aires (Argentina) na semana passada, o Palmeiras pode até perder por 2 a 0 logo mais que mesmo assim assegura presença na final do torneio continental. O outro finalista será conhecido amanhã (13): Santos e Boca Juniors jogam a partir das 19h15, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Depois do empate em 0 a 0 na semana passada na Argentina, o time vencedor fica com a vaga. Um novo 0 a 0, leva a decisão para cobrança de pênaltis. E, qualquer empate com gols dá a classificação para o time argentino. CBF adianta possíveis ajustes no calendário de torneios A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou para domingo (31) três partidas da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicialmente previstas para ocorrer no sábado (30), quando ocorrerá a final da Libertadores. As partidas adiadas são: Atlético Mineiro e Fortaleza, no Mineirão; Ceará e Athletico-PR, no Castelão; e Internacional e Bragantino, no Beira-Rio. Os novos horários ainda serão definidos pela entidade.

Também já prevendo a possibilidade de uma equipe brasileira conquistar o torneio continental -Palmeiras ou Santos - e, depois, disputar o Mundial de Clubes da FIFA 2020, previsto para o período de 7 a 11 de fevereiro, a CBF anunciou ontem (11) possíveis adaptações no calendário de competições nacionais, como a Copa do Brasil e Brasileirão. Confira AQUI algumas das alterações já elencadas pela CBF.

