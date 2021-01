Brasil 14/01/2021 09:20 Lance! Arrascaeta revela para quem torcerá na Libertadores e clube onde sonhar jogar © Fornecido por LANCE! Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve vive dias tensos. Uma dos maiores exemplos que mostram o clima do clube foi a entrevista de Arrascaeta, que afirmou que a equipe não merecia conquistar o Brasileirão após a derrota para o Fluminense. Um dos pilares do elenco, o meia uruguaio concedeu uma entrevista à "Sport 890", do Uruguai, e abordou o atual momento do clube. Sincero, Arrascaeta revelou que o clima não tem sido muito bom ultimamente. - Começamos bem o ano mas fomos caindo. Ficamos de fora da Libertadores, da Copa do Brasil e perdemos várias partidas do Brasileirão. O clima não tem sido dos melhores - afirmou. Giorgian apontou ao motivo abordado por muitos para explicar a queda de desempenho: a saída de Jorge Jesus para o Benfica. Segundo ele, a saída do 'Mister' mexeu muito com o elenco. - 2019 foi um ano mágico para nós. A saída de Jorge Jesus foi uma perda muito grande. Nós sentimos (o impacto) muito - confessou. Atual campeão da Copa Libertadores, Arrascaeta analisou o aguardado clássico entre Palmeiras e Santos na final da competição. Segundo o meia, sua torcida foi influenciada por um compatriota. - São dois grandes times brasileiros. O Santos aposta mais na Libertadores do que no campeonato local. O Palmeiras tem feito um bom trabalho na Libertadores. Falei com o Matias Viña (lateral do Palmeiras), dei os parabéns e agora vou torcer para ele ser campeão - revelou. Por fim, Arrascaeta foi questionado sobre o clube que sonha em atuar com a camisa em campo. Sem titubear, o meia voltou a declar seu amor pelo Penarol, clube que é torcedor desde a infância. - Quero realizar o meu sonho de jogar no Peñarol. Sou torcedor desde criança - completou.

