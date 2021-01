Brasil 17/01/2021 18:16 Agência Brasil São Paulo empata com Athletico-PR e segura liderança do Brasileiro © Rubens Chiri O São Paulo foi até a Arena da Baixada neste domingo (17) e empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor não pode perder a liderança da competição nesta rodada, mas soma a terceira partida consecutiva sem vitória (duas derrotas e um empate). Com a igualdade em Curitiba, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz chega aos 57 pontos, quatro à frente do vice-líder Internacional (que enfrenta o Fortaleza ainda neste domingo). Já o Furacão assume a 10ª posição com 39 pontos. São Paulo com dificuldades Mesmo atuando fora de casa diante do Furacão, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz não mudou suas características, e assumiu o controle das ações. O time paulista mantinha a posse de bola (chegou a 62% no primeiro tempo), mas encontrava dificuldades de criar oportunidades claras. Já o Athletico-PR apostava nas falhas da defesa do Tricolor. Assim, o Furacão chega com perigo aos 28 minutos com Renato Kayzer. Se na sua primeira oportunidade clara o camisa 79 não conseguiu marcar, aos 38 minutos ele foi eficiente. Após rápido contra-ataque, Carlos Eduardo cruza para Kayzer, que vence o goleiro Tiago Volpi. Com a desvantagem no placar, o técnico Fernando Diniz faz uma mudança ousada no intervalo, tira o zagueiro Bruno Alves para colocar o meia-atacante Vitor Bueno. Encontrando mais espaço para jogar no segundo tempo, o Furacão tem duas boas oportunidades logo no início da etapa com Renato Kayzer e Nikão. Mas, agora, o São Paulo não vacila quando aparece a chance. Aos 15 minutos, o meia Tchê Tchê recebe passe na entrada da área, ajeita o corpo e bate com categoria, cruzado, para deixar tudo igual. O líder da competição ainda tenta a virada, mas não consegue mais marcar. Athletico-PR 1, São Paulo 1, resultado final. Na próxima rodada o Furacão visita o Bahia na quarta-feira (20) na Arena Fonte Nova às 18h (horário de Brasília). No mesmo dia, o líder São Paulo recebe o Internacional a partir das 21h30. Vitória do Santos Na Vila Belmiro o Santos recebeu o lanterna Botafogo. E as equipes fizeram uma partida movimentada que terminou em vitória de 2 a 1 do Peixe. Com o triunfo, a equipe da casa alcançou a 8ª posição com 45 pontos. Já o time de General Severiano continua amargando a lanterna do Brasileiro com 23 pontos. Golaço de Soteldo Vivendo um momento especial, o finalista da Libertadores não demorou a abrir o placar. Aos 3 minutos Pituca toca para Soteldo, que, no domínio, levanta a bola e bate, de voleio, para fazer um golaço. Após o gol do Santos, a partida cai bastante de qualidade. E o placar só voltou a ser movimentado um pouco antes do intervalo. O juiz marca pênalti aos 43 minutos quando Matheus Babi é derrubado dentro da área por Laércio. O atacante Pedro Raul vai para a cobrança e não falha, empatando o confronto antes da parada. A etapa final começa com o Peixe dominando, criando várias oportunidades. Já o time de General Severiano pouco faz, trazendo algum perigo apenas em eventuais contra-ataques. E de tanto tentar, o Santos alcançou o segundo gol aos 36 minutos com o garoto Bruno Marques. Soteldo avança pela esquerda, se livra da marcação e cruza para o atacante, que havia entrado 10 minutos antes, marcar de cabeça. Aos 43 minutos, Matheus Nascimento chegou a empatar novamente o confronto. Mas o jovem atacante teve o gol anulado, pois estava impedido quando recebeu o passe que originou a jogada. O próximo compromisso do Botafogo será na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-GO no Engenhão às 17h. Um dia depois o Santos visita o Fortaleza no Castelão às 19h.

Voltar + Brasil