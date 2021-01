Brasil 18/01/2021 08:36 noticias.uol.com.br Covid-19: especialistas em saúde pedem que fumantes larguem cigarro agora Imagem: iStock Especialistas em saúde pediram hoje aos fumantes que deixem o cigarro de lado e que as empresas do mercado de tabaco parem de produzir e vender seus produtos para ajudar a reduzir os riscos representados pelo novo coronavírus, de acordo com a agência Reuters. "A melhor coisa que a indústria do tabaco pode fazer para combater a covid-19 é parar imediatamente de produzir, comercializar e vender tabaco", disse Gan Quan, especialista em saúde pública e diretor da União Internacional Contra Tuberculose e Doença Pulmonar, em um comunicado. O grupo, que une especialistas internacionais em respiração e pulmões e agências de saúde, disse estar "profundamente preocupado" com o impacto da covid-19 nos 1,3 bilhão de fumantes do mundo, em particular nos países mais pobres cujos sistemas de saúde já estão sobrecarregados. Sabe-se que fumar enfraquece o sistema imunológico, tornando-o menos capaz de responder efetivamente a infecções. Os fumantes também podem já ter doença pulmonar ou capacidade pulmonar reduzida, o que aumentaria bastante o risco de doença grave. Quan disse que os governos em todo o mundo têm um "imperativo moral" para aconselhar os fumantes a parar. "Este é o melhor momento para parar de fumar", disse Quan. A declaração citou evidências emergentes de estudos preliminares de pacientes com covid-19 na China e em outros lugares que sugerem que os fumantes infectados com o novo coronavírus ficam mais gravemente doentes e sofrem complicações mais graves, como dificuldades respiratórias.

