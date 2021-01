Brasil 19/01/2021 06:28 istoe.com.br Vacinação: 16 estados já começaram; 11 iniciam imunização nesta terça Dezesseis estados já começaram a vacinação contra a Covid-19, sendo 15 nesta segunda-feira (18) e São Paulo, que iniciou a imunização já no domingo (17), minutos depois da Anvisa autorizar o uso emergencial do lote importado da CoronaVac. Por conta de um atraso do Ministério da Saúde na entrega das vacinas para 11 estados, estes só começarão a vacinação nesta terça (19). O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia afirmado que a vacinação em todo o país começaria na segunda, às 17h, mas alguns voos tiveram que ser alterados e os estados não tiveram tempo para começar o processo. Pazuello justificou o atraso dizendo que governadores quiseram antecipar o início da vacinação e foi necessário refazer a logística. Já estão vacinando: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará, Goiás, Piauí e Santa Catarina. Começam a vacinar nesta terça: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal.

