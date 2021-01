Brasil 24/01/2021 08:12 Equipe portal Mega-Sena: apostador leva sozinho prêmio de R$ 21 milhões Próximo sorteio acontece na quarta-feira e pode pagar R$ 2 milhões Foto: Mauro Akiin Nassor / Fotoarena / Estadão Conteúdo Uma única aposta faturou sozinha o prêmio máximo da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (23), em São Paulo. A aposta foi feita em Fortaleza/CE, o sortudo levou mais de R$ 21 milhões. Novo sorteio acontece na próxima quarta-feira (27) e os apostadores concorrerão a R$ 2 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02 - 09 - 34 - 48 - 51- 55 Segundo a Caixa Econômica Federal, 84 apostas acertaram a quina e levarão R$ 36.529,81 cada uma. Já a quadra teve 4.321 apostas ganhadoras, que receberão R$ 986,71. A arrecadação total foi superior a R$ 51 milhões. Quem quiser levar os R$ 3 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.

