São Paulo empata com o Coritiba e amplia jejum de vitórias

Com o empate, o São Paulo não volta a liderança do Campeonato Brasileiro, segue em crise e sem vencer em 2021

O São Paulo empatou com o Coritiba por 1 a 1, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue sem vencer no ano. O gol do tento são-paulino foi marcado por Luciano, no começo da segunda etapa. Logo depois, Sarrafiore empatou e deu números finais a partida.

Com o empate, o São Paulo permaneceu na vice-liderança com 58 pontos, um a menos que o Internacional, líder, com 59. Já o Coxa segue na 18ª posição, com 27 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo pela 33ª rodada do Brasileirão. O São Paulo enfrenta o Atlético-GO, às 16h, no próximo domingo (31), em Goiânia, enquanto o Coritiba pega o Grêmio, no mesmo dia, às 16h, no Couto Pereira.