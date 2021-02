Atlético Mineiro perde para Goiás e vê mais distante sonho do título

Índio faz gol do Esmeraldino que ainda confia na fuga da Série B

O Goiás venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (3), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida foi válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A derrota complicou a vida do Galo mineiro na briga pelo título. O time do técnico argentino Jorge Sampaoli segue no 3º lugar, com 60 pontos. Mas, vai precisar torcer por resultados negativos dos rivais que jogam nesta quinta (4).

O líder Internacional, que tem 65, enfrenta o Athletico Paranaense em Curitiba. O Flamengo, vice-líder, com 61, pega o Vasco no Maracanã. Enquanto isso, o Esmeraldino somou mais três pontos e chegou aos 32. Na 18ª posição, a equipe ainda precisa de pelo menos mais três vitórias nos quatro jogos restantes.

O artilheiro da noite em Goiânia foi do lateral-direito Índio. Aos 27 da etapa inicial, ele aproveitou o cruzamento da esquerda e a falha da zaga mineira para mandar de cabeça para o fundo da rede. Mas, apesar da derrota, o jogo foi praticamente todo do Atlético Mineiro. Aos 11 do primeiro tempo, o Galo chegou a marcar. Mas, com o auxílio do VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou impedimento do atacante venezuelano Savarino.

Aos 10 da etapa final, mandou a bola no poste duas vezes no mesmo lance. Na primeira, o volante Jair cabeceou na trave. Na volta, o meia equatoriano Alan Franco mandou uma bomba no travessão. Aos 17, o atacante Diego Tardelli, que voltou a campo depois de quase um ano se recuperando de lesão, achou bem o volante Jair na entrada da área. Ele bateu firme de primeira, mas o goleiro Marcelo Rangel salvou.

Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Goiás abre a 35ª rodada enfrentando o Bahia, na Fonte Nova, no sábado (6). Enquanto isso, o Galo volta a jogar na quarta-feira (10) contra o Fluminense no Maracanã.