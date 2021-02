Brasil 06/02/2021 07:17 Agência Brasil Palmeiras corta Gabriel Veron do Mundial de Clubes © Cesar Greco/Palmeiras/Direitos Reservados O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (5) que Gabriel Veron foi cortado do Mundial de Clubes da Fifa, disputado no Catar. A vaga do jovem atacante foi ocupada pelo lateral Lucas Esteves. Segundo nota publicada pelo Verdão, “o atacante não teria condições físicas de atuar na competição”. O jogador viajou para a competição em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. A Fifa permite que as equipes que participam do Mundial de clubes realizem mudanças em suas relações de jogadores, por motivo de lesão, até 24 horas antes da estreia na competição. O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo (7), quando enfrenta o Tigres (México) a partir das 15h (horário de Brasília).

