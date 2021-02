Brasil 07/02/2021 09:31 Agência Brasil Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 7,5 milhões no próximo concurso A Quina teve 35 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 51.441,93 © Marcello Casal JrAgência Brasil Nenhuma das apostas acertou as seis dezenas do concurso 2.342 da Mega-Sena, realizado neste sábado (6), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e o sorteio da próxima quarta-feira (10) tem o prêmio estimado em R$ 7,5 milhões. As dezenas sorteadas foram 17 - 20 - 24 - 27 - 40 - 60. A Quina teve 35 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 51.441,93. A Quadra teve 2.233 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 1.151,85. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Voltar + Brasil