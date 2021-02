Brasil 07/02/2021 10:08 JHENIFFER FREITAS Empréstimo do Bolsa Família garante até R$15 MIL para participantes do Progredir (Imagem: Reprodução/Google) Os brasileiros que estiverem inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para o recebimento de programas sociais do governo federal e que são beneficiários do programa de transferência de renda, Bolsa Família, poderão participar do programa Progredir. O programa promove a autonomia, assim como a geração de emprego e renda para as famílias que mais necessitam. Segundo o estabelecido pelo programa, existe a possibilidade dos microempreendedores de baixa renda conseguirem crédito com condições especiais para a promoção assim como para o desenvolvimento do negócio. O programa liberou um orçamento de R$4 bilhões para as operações de microcrédito para este grupo, no qual o limite para o cidadão poderá chegar até R$15 mil. Plano Progredir O programa é um plano que oferece qualificação profissional, assim como apoio ao empreendedorismo e redirecionamento ao mercado de trabalho, na contribuição e no fortalecimento das capacidades individuais de cada pessoa. De acordo com a Secretaria de Inclusão Social e Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) que está por trás, na coordenação do programa e conta com a parceria de diversas empresas públicas e privadas. Quais são as áreas de atuação? Intermediação de mão de obra São oferecidas ferramentas para elaboração de currículos, identificação do perfil dos candidatos; verificar perfis de candidatos a emprego e vagas de emprego fornecidas por empresas parceiras e referências para o mercado de trabalho. Qualificação profissional São oferecidos cerca de 1 milhão de vagas em cursos de voluntariado o Pronatec, as ferramentas online usadas para encontrar centros de carreiras técnicas para apoiar o acesso aos cursos de formação profissional, workshops de educação financeira para cerca de 100 mil famílias, ferramentas online linha de localização do telecentro suporte acesso à integração digital cursos. Empreendedorismo Essas medidas são usadas para o fornecimento de 3 bilhões de reais de microcrédito para as famílias registradas no cadastro único para que sejam investidos em pequenos negócios e fornecer assistência técnica e inclusão financeira para os trabalhadores. Microcrédito É destinado para os inscritos no programa Bolsa Família, voltado para o atendimento dos cidadãos que estejam em situação de vulnerabilidade e que não conseguiram a aprovação de serviços de outras formas. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social, cerca de 1,5 milhão de pessoas podem ser beneficiadas com a medida.

