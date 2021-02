Brasil 08/02/2021 07:07 Lance! Comentarista do SporTV fala sobre derrota do Palmeiras no Mundial: 'Expõe a arrogância futebolística do brasileiro' (Karim JAAFAR / AFP) Minutos antes de acabar a partida que selou a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes para o Tigres (MEX), o jornalista Rodrigo Capelo, do SporTV, falou sobre o resultado da equipe alviverde. Segundo Rodrigo, a semifinal do Mundial de Clubes "expõe a arrogância futebolística do brasileiro que não baixa nem com derrota". Me divirto um pouco com semifinal de Mundial de Clubes porque expõe a arrogância futebolística do brasileiro. Que não baixa nem com derrota - afirmou. Segundo Capelo, a mania de ignorar as semifinais e tratar a competição como a final contra um europeu mostra que "nunca viram o adversário jogar". - Antes do jogo, tratam a final contra europeu como uma realidade. Só porque nunca viram o adversário jogar. Depois que perde vira "vexame" - completou.

