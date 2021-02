Brasil 10/02/2021 07:38 Sonhando com vaga na Libertadores, Fluminense enfrenta Atlético-MG © Lucas Mercon/Fluminense F.C./Direitos Reservados O Fluminense recebe o Atlético-MG no estádio do Maracanã nesta quarta-feira (10), a partir das 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras (atual quinto colocado com 56 pontos) chega ao confronto buscando uma vitória que lhe aproxime ainda mais de uma vaga para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Já o Galo (que está em 3º com 60 pontos) busca um triunfo que lhe permita continuar na briga pelo título, objetivo que parece cada vez mais distante após tropeços nos últimos compromissos. Libertadores é o objetivo A equipe comandada pelo técnico Marcão vive um ótimo momento na competição. Após a derrota de 5 a 0 para o Corinthians na 29ª rodada, o Tricolor soma cinco partidas sem derrotas (4 vitórias e 1 empate), o que lhe permitiu entrar de vez na luta por uma vaga para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Uma das explicações para esta mudança de trajetória do Fluminense na competição é a presença cada vez maior de jogadores da categoria de base no time titular. Um deles é o atacante Luiz Henrique, que, em entrevista coletiva, diz que espera fazer um bom jogo contra o Altético-MG e, “se Deus quiser, sair com a vitória”. Para tentar somar os 3 pontos, o time das Laranjeiras tem apenas uma dúvida, o zagueiro Luccas Claro, que ficou fora dos últimos treinamentos após perder o pai. Desta forma, Marcão deve escalar a seguinte equipe: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro (Matheus Ferraz) e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred. Vencer para continuar sonhando com título Já o Atlético-MG tem que vencer a qualquer custo para continuar sonhando com a conquista do título Brasileiro. Faltando quatro rodadas para o final da competição, o Galo está a seis pontos do líder Internacional. Assim, um tropeço nesta noite praticamente tira a equipe mineira da luta pelo campeonato. Porém, o time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli terá três desfalques para este compromisso: o volante Jair (suspenso), o atacante Keno (que se recupera de lesão no cotovelo esquerdo) e o argentino Matías Zaracho (em processo de recondicionamento físico após recuperação de lesão). A Rádio Nacional transmite Fluminense e Atlético-MG nesta quarta com locução de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional, que começa às 21h, aqui:

Voltar + Brasil