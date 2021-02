Brasil 10/02/2021 07:41 Agência Brasil Projetos de feiras literárias infantis podem concorrer a patrocínio Petrobras reservou R$ 2 milhões para dividir entre os selecionados © Arquivo/Agência Brasil A iniciativa Petrobras Cultural para Crianças recebe até o fim desta semana inscrições de projetos de feiras e ações literárias voltadas para crianças com até seis anos de idade. A Petrobras reservou R$ 2 milhões para dividir (não necessariamente de forma igual) entre os selecionados pelo edital. As feiras e ações literárias escolhidas deverão ser realizadas entre o segundo semestre deste ano e o primeiro semestre de 2022. Os projetos podem prever ações presenciais, em qualquer cidade brasileira, ou virtuais (online). Para se inscrever, é preciso acessar o site da Petrobras Cultural e enviar um projeto até as 18h desta sexta-feira (12).

