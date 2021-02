Brasil 12/02/2021 07:02 Estadão Conteúdo Clubes aceitam oferta, e Record vai transmitir o Carioca Decisão foi tomada nesta quinta-feira, em reunião do Conselho Arbitral Foto: Divulgação/FERJ / Estadão Conteúdo A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou nesta quinta-feira que o Campeonato Carioca de 2021 terá transmissão pela Record. A emissora superou concorrência de Globo e SBT, que também tinham interesse em exibir os jogos na TV Aberta. A decisão foi tomada por unanimidade, em reunião do Conselho Arbitral. Os representantes dos 16 clubes aprovaram a proposta de cessão dos direitos de transmissão. Doze clubes já assinaram o contrato. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo vão receber os documentos para oficialização pela assinatura de seus presidentes em breve, segundo publicação no site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Os valores do contrato não foram revelados, mas os clubes vão receber R$ 11 milhões para transmissão apenas em TV aberta. A quantia é 10% do que era pago pela Globo até o ano passado, quando o acordo foi cancelado. O Campeonato Carioca começa no dia 6 de março.

