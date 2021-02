UPL recebe reconhecimento pelo Selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura

A UPL Brasil foi premiada com o Selo Mais Integridade, do Ministério da Agricultura (MAPA). O Selo Mais Integridade foi instituído em 2018 com o objetivo de fomentar, reconhecer e premiar as práticas de integridade por empresas e cooperativas do agronegócio sob a ótica da responsabilidade social, sustentabilidade e ética. Considerações adicionais para a obtenção do selo incluem o compromisso da empresa em mitigar fraude, suborno e corrupção.

Os ganhadores do selo foram submetidos à um rigoroso processo de avaliação por um conceituado painel de membros do setor privado e público do Comitê Gestor do Selo. Como parte da avaliação, os candidatos tiveram que demonstrar um sólido programa de conformidade, compartilhando ações concretas tomadas para promover o ambiente ético e fornecimento de treinamento específico para os colaboradores para garantir a aplicação das diretrizes éticas nas atividades diárias. O comitê é composto por membros da Aliança pela Integridade, Bolsa de Valores do Brasil (B3), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (ETHOS), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Controladoria-Geral da União (GCU).

“A UPL sente-se honrada por receber o Selo Mais Integridade como resultado do nosso compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade social, ética e integridade. A sustentabilidade está no centro de tudo o que fazemos, e receber o selo demonstra o progresso em nossa missão de mudar o jogo e tornar todos os alimentos mais sustentáveis ”, disse Fabio Torretta, CEO da UPL no Brasil. “Reunir os setores público e privado para enfatizar a importância da luta contra a corrupção para melhorar nossa sociedade e meio ambiente serve como propósito fundamental e eleva a barreira do agronegócio brasileiro.”

A premiação foi entregue pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina e pelo ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário. A ministra destacou que os princípios que norteiam o Selo são prioridade no Mapa. “Acreditamos, cada vez mais, que iniciativas como esta, do nosso Selo de Integridade, podem ser um escudo na alavancagem de lucros, sendo um diferencial importante no novo modelo do agronegócio íntegro e sustentável, que estamos apresentando para o mundo”.

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2021 em Brasília-DF, Brasil. A UPL foi uma das sete empresas premiadas com o selo pela primeira vez, enquanto 12 organizações garantiram a renovação do selo.