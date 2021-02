Brasil 13/02/2021 07:14 Lance! Números indicam o que pode ser decisivo para o Flamengo ser octa O Flamengo viu o término da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro alimentar as expectativas pelo título como não se via há dias. A distância para o Internacional (líder) é de um ponto e, como ainda haverá confronto direto, permite que o Rubro-Negro seja campeão caso vença os dois próximos jogos. Para isso, será essencial calibrar a pontaria e ser letal nesta linha de chegada. Ainda sem assumir a liderança nesta edição, o Flamengo pode dar o "bote" na hora certa. As oportunidades têm sido criadas em profusão, tanto que a média por jogo já supera a da campanha do Brasileiro de 2019, por exemplo. Resta acertar o pé nas oportunidades dentro da área. De acordo com o site "Sofascore.com", o Fla é o clube que mais acumula "grandes chances perdidas": 82, ao todo. A média é de 2.4 por partida. E o Rubro-Negro necessita de 6.4 chutes para marcar um gol, além de converter 31% das chances criadas. No ano do hepta, a porcentagem de conversão era 47%, por exemplo. Veja o gráfico a título de comparação: Mesmo sem a eficiência de outrora, o Flamengo possui o ataque mais positivo da edição atual: 63 gols marcados. E, para ser campeão antecipadamente, terá que superar o Corinthians e o Internacional nas próximas rodadas, sendo que o Inter possui a melhor defesa do Brasileirão, com 33 gols sofridos. O mantra é pensar "jogo a jogo", conforme destacou Arrascaeta. E será essencial para o Fla que o uruguaio, Bruno Henrique e Gabigol, sobretudo, já que é quem mais desperdiça chances no Brasileirão, acentuem a sua efetividade neste período de "gás final". Em parceira com a nossa reportagem, o Sofascore também disponibilizou números atuais de conversão de chances de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi em comparação aos deles próprios em 2019, o ano quase perfeito para o Flamengo. Veja abaixo:

