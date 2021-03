Brasil 07/03/2021 05:42 Poder360 Portugal exige quarentena em voos indiretos do Brasil e Reino Unido © picture alliance/dpa/ B. Settnik Passageiros que viajarem para Portugal em voos indiretos vindos do Brasil ou do Reino Unido precisam apresentar um teste negativo para covid-19 realizado até 72h antes da decolagem. Ao chegarem ao destino, devem ficar em quarentena por duas semanas. A medida vale a partir de domingo (7.mar.2021). A informação foi divulgada pela agência Reuters neste sábado (6.mar). O governo português irá reavaliar o cenário em 16 de março. Vôos diretos do Brasil e Reino Unido já estavam restritos desde janeiro. Contudo, as autoridades perceberam que algumas pessoas faziam escalas em outros países antes de entrar em Portugal para burlar as limitações de viagem. A medida de Portugal estipula exceções para voos de repatriamento de cidadãos portugueses ou familiares. Aqueles com visto de residência no país também são permitidos. O governo português tenta mitigar o contágio da covid-19. A restrição específica aos 2 países se relaciona com as novas variantes do coronavírus identificadas em ambas as nações. © Fornecido por Poder360 Para saber mais sobre as mutações do coronavírus e como elas reagem às vacinas, leia esta reportagem. Pandemia em Portugal O país tinha 809.412 casos e 16.512 mortes pela covid-19 até as 15h50 (horário de Brasília) deste sábado (6.mar). Os números são do painel Worldometer. O país também tem uma taxa elevada de vítimas por milhão de habitantes. Eram 1.620 até a 6ª feira (5.mar). Dividia a 7º posição do ranking mundial com a Hungria. © Fornecido por Poder360 Portugal se prepara para a retomada gradual das atividades depois de quase 2 meses de um lockdown severo. As restrições foram endurecidas depois de um recrudescimento dos casos no país no início de 2021. Em 28 de janeiro, o país registrou 16.432 novos diagnósticos. Foi o ápice desde o início da pandemia. O infográfico abaixo demonstra como os casos aceleraram a partir de janeiro e depois voltaram a cair.

