Grêmio decide na primeira etapa e goleia Ayacucho na pré-Libertadores

O Grêmio não teve dificuldades para estrear com vitória na Libertadores. Nesta quarta-feira (10), o Tricolor recebeu o Ayacucho (Peru) na Arena, em Porto Alegre, e goleou por 6 a 1, no jogo de ida do duelo pela segunda fase preliminar da competição. Os gaúchos têm a vantagem de poderem perder até por quatro gols de diferença na segunda partida do confronto.

O resultado iguala a maior goleada aplicada pelo Grêmio na história da Libertadores. Em 1984, o Tricolor derrotou o Universidad Los Andes (Venezuela) pelo mesmo placar, com gols de Caio, Tarciso (2), Guilherme (2) e Hugo de León, no estádio Olímpico, antiga casa do clube gaúcho.

O duelo de volta será na próxima terça-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador), 2,8 mil metros acima do nível do mar. A partida seria no estádio Garcilaso de la Vega, na cidade peruana de Cusco, com altitude de 3,4 mil metros, mas a impossibilidade dos voos do Brasil entrarem no Peru, devido à variante do novo coronavírus (covid-19), levou a Confederação Sul-Americana de Futebol (CBF) a mudar o palco do jogo.

Quem avançar no confronto encara o ganhador de Unión Española (Chile) e Independiente del Valle (Equador) na terceira fase preliminar, que dá vaga à etapa de grupos do torneio. No jogo de ida, os chilenos, que atuaram em casa, venceram por 1 a 0.

Com as linhas de marcação adiantadas e muita pressão, o Grêmio não demorou a balançar as redes. Aos três minutos, o volante Maicon lançou César Pinares às costas da defesa, pela esquerda. O meia desviou para a pequena área, na saída do goleiro Maxilimiliano Cavalotti, e o zagueiro David Braz completou. Os gaúchos só não aumentaram a vantagem aos nove porque Cavalotti fez grande defesa em finalização do atacante Diego Souza, na sequência de uma jogada construída pela esquerda, com o lateral Diogo Barbosa.

O Ayacucho conseguiu passar do meio de campo somente após os 22 minutos, mas sem perigo. Ao contrário do Grêmio, que chegou ao segundo gol aos 27 minutos. O atacante Ferreirinha recebeu passe milimétrico de Pinares, driblou Cavalotti e balançou as redes. Aos 31, o meia Alisson foi puxado na área e a arbitragem marcou pênalti, que Diego Souza converteu. O atacante marcou também o quarto, na sequência de um passe que ele próprio tentou dar para Ferreirinha e que foi rebatido pela defesa dos peruanos.

Na segunda etapa, o Grêmio diminuiu o ritmo. Ainda assim, criou oportunidades para ampliar. Aos 13 minutos, Ferreirinha teve a chance após cruzamento do lateral Vanderson pela direita e cabeçada de Diego Souza, mas mandou para fora. Na sequência, Maicon levantou na área e Ferreirinha tentou de cabeça, mas Cavalotti defendeu. A acomodação tricolor saiu caro. Aos 27 minutos, após cobrança de escanteio, o goleiro Vanderlei afastou mal e a bola sobrou nos pés do zagueiro Minzun Quina, que descontou.

O gol peruano acordou novamente o Grêmio. Aos 33 minutos, a bola sobrou para Guilherme Azevedo pela direita, dentro da área. O atacante teve tempo de dominar e bater no canto de Cavalotti. Aos 39, o meia Thaciano recebeu passe de Ferreirinha e tocou de cavadinha, por cima do goleiro, mas acertou a trave. No lance seguinte, aos 40, Diego Souza fez o golaço da noite, ao escapar de três marcadores na área e bater na saída de Cavalotti, assinalando o sexto do Tricolor e fechando o marcador.