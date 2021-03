Brasil 20/03/2021 06:46 Poder360 PM bloqueia ruas de São Paulo para frear manifestação contra Doria © Sérgio Lima/Poder360 Um grupo de cerca de 50 manifestantes tentou fazer um protesto em frente da casa do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na zona sul da capital paulista, na noite dessa 6ª feira (19.mar.2021). A Polícia Militar foi informada e bloqueou várias ruas da região. O grupo se reuniu na Avenida Europa, a um quarteirão de distância da casa de Doria. Os manifestantes estavam com caixas de som, bandeiras do Brasil e cartazes que diziam “Fora Doria“. Eles tocaram músicas a favor do presidente Jair Bolsonaro, desafeto político do governador. Muitos dos manifestantes estavam sem máscara facial. A convocação foi feita por grupos bolsonaristas por meio das redes sociais. O endereço de Doria foi publicado, e o ato tinha o mote “Baladoria”. A segurança na residência de Doria foi reforçada por causa das ameaças que o governador vem recebendo. Policiais do Batalhão de Choque foram ao local. Um dos manifestantes chegou a gritar “tem que morrer”. “A Polícia Militar tomou ciência nesta sexta-feira, 19, de eventos que poderiam colocar em risco a integridade física do governador João Doria e seus familiares”, informou a PM em nota. “Como medida técnica, foi realizado um planejamento preventivo no entorno da residência, que, diferentemente do Palácio dos Bandeirantes [sede do governo do Estado de São Paulo], não dispõe de aparato de segurança”, complementou o texto. Este é o 3º ato contra o governador em duas semanas. Grupos que apoiam Bolsonaro vêm pedindo a saída de Doria por causa das medidas de combate à pandemia impostas em São Paulo.

