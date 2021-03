Brasil 23/03/2021 06:31 TIM é a primeira operadora no Brasil a migrar para nuvem 100% dos seus datacenters Dando continuidade ao seu plano estratégico, operadora investe em um ambiente multicloud e anuncia já parceria com Oracle e Microsoft para apoio na sua jornada de transformação digital, fundamental em seu pilar de excelência e inovação para os clientes Antecipando-se ao mercado, a TIM anuncia mais uma etapa na sua trajetória de transformação digital com foco nos seus clientes. A companhia passa ser a primeira operadora no Brasil a anunciar a migração para um ambiente multicloud de 100% de seus datacenters, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Seguindo sua estratégia, a operadora acaba de fechar parceria com a Oracle e Microsoft, que permitirá à empresa aprimorar processos de atendimento ao cliente, operações internas, faturamento, arrecadação e gestão de plataformas digitais com rapidez, escalabilidade e segurança, em um projeto que combina inovação, sustentabilidade e eficiência. A expectativa é que o processo de migração seja feito nos próximos dois anos, contando com a transferência de todos os recursos da TIM para a nuvem. A migração faz parte de um plano estratégico da operadora, que envolve digitalizar todos os processos, inclusive nas plataformas de atendimento e relacionamento. Desde o ano passado, com as mudanças causadas pela Covid-19, a TIM entendeu a necessidade de acelerar seu processo de transformação digital, ao verificar as mudanças no comportamento do consumidor, ajustando fluxos e plataformas para manter seu padrão de atendimento ao cliente.

Microsoft e Oracle já possuem uma parceria global de interoperabilidade em nuvem que oferece uma abordagem simples, mas poderosa, para conectar suas duas nuvens - Microsoft Azure e Oracle Cloud. Nesse projeto está sendo usado o conceito de suporte integrado em que a conexão entre os datacenters das duas empresas gera uma experiência única para a TIM. Com o uso do Oracle Cloud Infrastructure (OCI), datacenter de segunda geração da Oracle, e a adoção da plataforma Microsoft Azure, a TIM terá a mais completa solução em certificações de segurança do mercado e escolhida por oferecer uma ampla disponibilidade de ferramentas para modernização das aplicações, a operadora levará os processos de missão crítica para a nuvem, otimizando e simplificando a gestão da sua infraestrutura de TI, além de oferecer escalabilidade de acordo com a demanda de evolução dos negócios.

Outra vantagem do acordo é a aliança entre Oracle e Microsoft, firmada globalmente em 2019, e que permite a execução dos processos em ambos os ambientes com redundância. Com as duas nuvens, a TIM passará a ter conexão de ultra velocidade e disponibilidade para manter os sistemas da operadora com mais altos níveis de segurança.

A mudança está ainda atrelada ao compromisso da TIM com melhores as práticas ambientais, sociais e de governança (sigla ESG, em inglês). A migração para a nuvem reduz automaticamente as emissões diretamente associadas ao armazenamento dos dados em espaços físicos, um importante passo para a meta da operadora de ser carbono neutro até 2030.

“Nossa proposta é levar a experiência do cliente a um novo patamar, com mais eficiência e agilidade, sempre com os mais altos níveis de segurança. Somos a primeira operadora a promover uma mudança com essa dimensão, antecipando também iniciativas ligadas a governança e sustentabilidade, dentro de um projeto maior, relacionadas a uma agenda ESG que permeia toda a atuação da TIM. Estamos acompanhando o movimento de mercado e investindo em áreas como Analytics e Digital, fundamentais para a expansão dos negócios da empresa, e contamos com parceiros que atendem aos mais altos níveis de qualidade para destacar nosso pioneirismo e referência para o setor de Telecomunicações”, declara Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil.

“Esse é um marco para o mercado. Movimentos como este serão cada vez mais frequentes nas grandes empresas. Estamos extremamente motivados de termos sido escolhidos, em conjunto com a Microsoft, para realizar esse projeto inovador de migração de 100% dos datacenters da TIM para a nuvem. Isso trará mais inovação, agilidade, segurança e, como consequência, serviços ainda melhores para seus clientes. Ter a Oracle ajudando a TIM a criar um mundo de inúmeras possiblidades nos enche de energia e orgulho”, destaca Rodrigo Galvão, presidente da Oracle do Brasil.

“Ficamos muito honrados de termos sido escolhidos junto com a Oracle para conduzir um projeto tão ambicioso. A migração de todos os datacenters da TIM para a nuvem garantirá segurança, escalabilidade, simplificação da gestão de infraestrutura de TI e permitirá que a operadora foque na melhoria constante da experiência dos seus clientes. Também me dá muita satisfação ver a tecnologia da Microsoft sendo usada como vetor da sustentabilidade, ajudando a TIM na redução das emissões de carbono das suas operações”, reforça Tânia Cosentino, Presidente Microsoft Brasil.

