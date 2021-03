Brasil 25/03/2021 07:09 Gasolina e diesel estão mais baratos nas refinarias a partir de hoje Litro da gasolina está sendo vendido a R$ 2,59 para as distribuidoras © Agência Petrobras/Geraldo Falcão/direitos reservados Os preços do litro da gasolina e do óleo diesel ficam R$ 0,11 mais baratos a partir de hoje (25) nas refinarias da Petrobras. Com isso, o litro da gasolina está sendo vendido a R$ 2,59 para as distribuidoras (uma queda de 4,1%). Já o óleo diesel está sendo comercializado nas refinarias pelo valor de R$ 2,75 por litro (uma queda de 3,8% no preço anterior). A Petrobras ressalta que o valor do combustível para os consumidores finais ainda sofre a influência de tributos, da adição obrigatória dos biocombustíveis e da margem de lucro das distribuidoras e postos.

Voltar + Brasil