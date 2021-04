Brasil 11/04/2021 10:01 Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões na quarta-feira Confira as seis dezenas sorteadas do concurso 2361 Ninguém acertou os seis números do concurso 2361 da Mega-Sena realizado neste sábado (10). O prêmio estimado para a próxima aposta, que será realizada na quarta-feira (14), é de R$ 33 milhões. 14 - 21 - 22 - 29 - 35 - 46 Segundo a Caixa Econômica Federal, 61 apostas acertaram a quina e levaram R$ 42.932,72 cada uma. Além disso, 3.782 pessoas acertaram a quadra e ficaram com R$ 989,23 cada uma delas.

