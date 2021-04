Brasil 12/04/2021 06:04 Concurso Aeronáutica de ensino fundamental anuncia 130 vagas para cadetes do ar. Inscreva-se Curso funcionará como o ensino médio com duração de três anos abrangendo instruções nos Campos Geral e Militar. Novo edital publicado! O concurso Aeronáutica para Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano (EA CPCAR 2022) abriu 130 vagas. Para concorrer é necessário ter ensino fundamental, pois o curso funcionará como o ensino médio com duração de três anos abrangendo instruções nos Campos Geral e Militar. As oportunidades são para jovens com idade entre 14 e 18 anos. O objetivo do CPCAR 2022 é preparar, sob o regime de internato, para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), que é ministrado em Pirassununga, no estado de São Paulo. Alguns dos requisitos é ter altura mínima de 1,64m e máxima de 1,87m; não ter filhos ou dependentes; não ser casado ou constituir união estável; não estar submetido a medida de segurança; e não ter sido, anteriormente, excluído do serviço militar por motivo disciplinar, por falta de conceito moral ou por incompatibilidade com a carreira militar. Inscrições concurso Aeronáutica EA CPCAR 2022 Os interessados já podem fazer suas inscrições pelo site da Força Aérea Brasileira , o prazo vai até dia 23 de abril. É necessário preencher o formulário de solicitação de inscrição com os dados pessoais, escolher o local da prova, gerar boleto no valor de R$ 60,00 e efetuar o pagamento. Podem pedir isenção da taxa os membros de família de baixa renda, registrados no CadÚnico e doadores de medula óssea. Na seleção, os candidatos serão submetidos a provas escritas concentração intermediária e concentração final.

