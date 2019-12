Cidade 26/12/2019 11:11 Marcos José / Abraão Lincoln/ ProgressoFM 102 Após discussão homem é ferido com golpe de foice em Alta Floresta Um homem foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Alta Floresta após ser ferido com um golpe de foice no antebraço direito na tarde desta terça-feira (24). Relatos são de que a vítima teria contratado o suspeito para fazer um serviço de pedreiro, no entanto, por motivos particulares desistiu de dar continuidade à obra e foi comunica-lo, momento que revoltado o suspeito desferiu um golpe de foice atingindo a vítima que mesmo ferida montou em sua motocicleta a procura de socorro. O suspeito não foi localizado, entretanto, as informações são de que o mesmo já teria outras passagens pela polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Policia Judiciária Civil que esta investigando.

Voltar + Cidade