Cidade 31/12/2019 08:52 Assessoria | PMAF Alisson Marques, Banda Projeto X e DJ João comanda Réveillon na Praça da Cultura Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Juventude por meio da Direção de Cultura, prepara uma megafesta popular para o reveillon 2020, com atrações diversificadas e uma grande queima de fogos. A chegada de 2020 será comemorada na noite do dia 31 de dezembro, a partir das 21h, na Praça da Cultura (Praça do Avião) no centro, contando com uma Praça de Alimentação, e para começar o ano com muita animação, vários artistas locais já confirmaram presença na festa. Apresentações Com uma mistura eclética que promete agradar o público na virada do ano, estão confirmadas apresentações de vários artistas locais, entre eles Alisson Marques, Banda Projeto X e DJ João. Queima de Fogos Para proporcionar uma virada de ano com mais emoção, também acontecerá uma queima de fogos de aproximadamente 15 minutos. Segurança Será montado um esquema de segurança para garantir a tranquilidade da festa envolvendo a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

