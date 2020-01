PRF apreende 20kgde maconha em Poconé

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de sexta feira (03) , maconha em um ônibus que faz itinerário Cuiabá para Sapezal .

Durante fiscalização no km 635 BR 070 em Poconé, a equipe PRF localizou junto as bagagens uma mala de cor verde sem identificação do proprietário.

Ao ser vistoriado, foram encontrados vários tabletes de maconha, que após a pesagem totalizou aproximadamente 20kg de droga .

Foram realizados procedimentos necessários para a localização e identificação do proprietário, porém sem sucesso.

O ônibus foi liberado e a droga encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Poconé/MT.

