Cidade 05/01/2020 06:59 Pequenas empresas geram 66% dos empregos em MT e receberão incentivos do Governo Os pequenos negócios representam 89% das empresas, contribuem com 35% do PIB, geram 66% do emprego e 60% dos salários pagos, mas ainda não participam ativamente dos negócios nas cadeiras globais de valor do Estado. Para incentivar estes empreendimentos, o Governo do Estado lançou o programa Pensando Grande para os Pequenos, desenvolvido pela Secretaria Adjunta de Indústria, Comércio, Minas e Energia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A primeira ação deste programa é o Circuito Empreendedor, um evento que leva aos empreendedores e potenciais empreendedores ações de governo e de entidades parceiras para fomentar, diminuir a informalidade, facilitar o acesso à informação, à capacitação e orientar sobre o acesso ao crédito. O primeiro evento ocorreu em Juína (730 km de Cuiabá) em novembro. Durante um dia inteiro, empreendedores e pessoas que gostariam de abrir seus negócios tiveram acesso a palestras e oficinas de vários segmentos. Foram mais de 150 pessoas atendidas com palestras e oficinas. O projeto está organizado em seis eixos: educação empreendedora; inteligência e tecnologia; arranjo, inovação e produtividade; cultura, turismo e valorização social; governança e legislação e crédito e mercado empreendedor. De acordo com Celso Banazeski, secretário adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, a estratégia de atendimento aos municípios seguirá a divisão regional dos Consórcios de Desenvolvimento Regional e o critério de elegibilidade será do mais carente ao mais desenvolvido. Em 2020, estão agendados sete eventos no Estado e os empreendedores e demais interessados poderão participar gratuitamente nos municípios sede. Em fevereiro, será em Porto Alegre do Norte; em março, em Colíder; em abril, em Mirassol D’Oeste; em maio, em Alta Floresta; em junho, em Barra do Garças; em julho, em Juara e Chapada dos Guimarães. Mais informações no site: empreendedorismo.sedec.mt.gov.br.

Voltar + Cidade