Cidade 06/01/2020 09:57 Nortão OnlinePor: Angela Fogaça Prefeitura de Colíder lançará edital de concurso público com 59 vagas A prefeitura de Colíder estará publicando hoje em Diário Oficial, o edital do concurso público para provimento de algumas vagas na estrutura administrativa. Serão ofertadas 59 vagas imediatas e outras para cadastro de reserva. As funções oferecidas no nível superior são advogado, controlador interno, enfermeiro, farmacêutico, professor de educação infantil, professor de língua portuguesa ou letras, professor de inglês e professor de matemática. No nível médio, as vagas são para apoio administrativo educacional (limpeza), apoio administrativo (cozinheira), agente comunitário de saúde, e agente de combate a endemias. O concurso será realizado pela empresa Master Z Assessoria e Consultoria. As inscrições deverão iniciar no dia 20 de janeiro, via online, pelo site da empresa, que será posteriormente divulgado, juntamente com o edital. As provas deverão ocorrer no dia 16 de fevereiro. O valor da inscrição para cargo de Nível Superior será de R$ 100,00; cargo de Nível Médio completo R$ 70,00.

Voltar + Cidade