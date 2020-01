Cidade 07/01/2020 14:16 Assessoria Oportunidade: BRF abre vagas para a fábrica em Lucas do Rio Verde-MT (Foto: Ascom/Willian Barbosa) A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, está com vagas abertas na unidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. As oportunidades são para mecânico e técnico de manutenção, nos setores de Aves, Suínos e Industrializados. Para as vagas de mecânico, os candidatos devem ter ensino fundamental completo e curso de mecânico oferecido pelo Senai. Já os candidatos para as vagas de técnico de manutenção devem possuir ensino médio completo e curso técnico também oferecido Senai. As inscrições podem ser feitas pelo site Vagas.com. A previsão é que os candidatos ingressem no início de fevereiro de 2020. Entre os benefícios estão assistência médica e odontológica, vale transporte, vale alimentação, seguro de vida em grupo, plano de previdência, área de lazer, refeitório no local e loja de produtos com desconto. Sobre a BRF Maior exportadora global de frango do mundo, a BRF está presente em mais de 140 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus 90 mil colaboradores, mais de 12 mil integrados, mais de 250 mil clientes no mundo, todos os seus acionistas e para a sociedade.

Voltar + Cidade