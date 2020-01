Cidade 09/01/2020 17:36 Thalyta Amaral - Gazeta Digital Estado demite policial acusado de participar de roubo A Polícia Militar demitiu o soldado F.F.F., 29, que foi acusado de participar do roubo à uma loja de ouro em Terra Nova do Norte (675 km ao norte de Cuiabá) em agosto de 2019. F. tem 5 dias para entregar a farda, armas e outros apetrechos. A demissão foi determinada na quarta-feira (8), após decisão judicial. Além do assalto, F. respondia a outros dois processos administrativos por envolvimento em tráfico de drogas e emprestar a arma de trabalho. Ele estava afastado do trabalho desde junho de 2019, enquanto respondia os processos.

