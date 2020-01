Cidade 10/01/2020 15:35 G1 MT Dnit proíbe trânsito de veículos pesados em trecho da BR-174 sem pavimentação e com atoleiros Foto: Divulgação Próxima segunda-feira (13), estará proibido o tráfego de veículos pesados em trecho da BR-174, nos municípios de Castanheira, Juruena e Colniza. A proibição foi estabelecida em uma portaria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), assinada depois que a via ficou interditada por causa das chuvas e do transbordamento do Rio Vermelho. O trecho não é pavimentado e possui vários atoleiros. Conforme o portaria, fica proibido o tráfego de veículos com o Peso Bruto Total Combinado (PBTC) acima de 48,5 toneladas nesse trecho. O controle será feito por meio de balança implantada no início do trecho que compreende esses três municípios, localizada no quilômetro 825 da BR-174. Também será realizado controle de restrição de tráfego nos pontos que requerem maior atenção. A fiscalização será executada pelos agentes de trânsito do Dnit, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Dnit, as condições adequadas de trafegabilidade ocorrerão somente após a efetiva construção da rodovia. Ocorre que a pavimentação ainda depende da aprovação dos estudos ambientais porque a estrada corta uma área indígena e de proteção natural. O órgão também recomenda aos motoristas que evitem trafegar nos períodos de chuvas intensas.

