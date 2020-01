Cidade 11/01/2020 12:26 Marcos José / Abraão Lincoln/ Radio Progresso FM AF: motorista com sinais de embriagues bate me poste de iluminação Foto: Divulgação Um acidente automobilístico foi registrado e atendido pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta na madrugada deste sábado (11), . O fato ocorreu na Perimetral Rogério Silva próximo a construção da Unida de Pronto Atendimento (UPA) e constatado de que o veículo Celta de cor branca teria colidido contra um poste de iluminação pública. O condutor apresenta visíveis sinais de ter ingerido bebida alcoólica, no entanto, não estava mais no interior do veículo.

