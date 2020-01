Cidade 13/01/2020 13:59 Assessoria ICV abre edital para seleção de jovem aprendiz em Alta Floresta Foto: Divulgação O Instituto Centro de Vida (ICV) abriu edital de processo seletivo para contratação de Jovem Aprendiz em regime de CLT. Para participar, é necessário estar cursando o ensino fundamental ou médio e residir em Alta Floresta. O selecionado(a) irá prestar assistência ao setor administrativo e à coordenação do ICV, executando tarefas relacionadas à área administrativa. Para se inscrever, basta enviar o currículo por e-mail para rh@icv.org.br com o assunto “Jovem aprendiz” ou entregá-lo pessoalmente no escritório do ICV (Av. Ariosto da Riva Neto, nº 3473, Centro, Alta Floresta- MT). A data-limite para se candidatar é 25 de janeiro. >> PARA MAIS INFORMAÇÕES, CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O EDITAL.

