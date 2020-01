Cidade 15/01/2020 13:41 Bianca Fujimori/Midianews Governo leiloa 90 veículos e avião confiscados do tráfico em MT Foto: Divulgação O Governo do Estado vai leiloar, no dia 29 de janeiro, mais de 90 veículos apreendidos por tráfico de drogas nos últimos anos. O leilão, com lances presenciais, será no Auditório de Eventos Roari Hotel, no Bairro Bandeirantes, em Cuiabá. As ofertas também poderão ser realizadas pelo site até o dia do evento até às 14h. Dentre os bens leiloados, está um avião Cessna T210N, com capacidade para cinco passageiros, e diversos carros, motos, sucatas, motores e carretinhas reboques. Os lotes poderão ser visitados no dia 27 de janeiro, entre 13h30 e 17h30, no pátio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), em Cuiabá, e na Polícia Federal de Cáceres no dia 28. No entanto, para examinar o avião, que está no hangar da Infraero no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, a visita deve ser agendada pelo email: cuiaba.nucleo@sbjud.com.br Veja a lista completa e o lance mínimo de cada lote: SUCATA NISSAN TERRANO, com sucata de motor 1220-DIS NE Bege - Preço R$ 100,00 SUCATA TOYOTA COROLLA, com sucata de motor 2312-PBN NE Branca - Preço R$ 100,00 SUCATA TOYOTA VAGNONETA, com sucata de motor 1650-DTX NE Preta - Preço R$ 100,00 SUCATA TOYOTA IPSUN, com sucata de motor 072-CPY NE Verde - Preço R$ 100,00 SUCATA COROLLA STATION, com sucata de motor 193 - CPV NE Azul NI 100 SUCATA TOYOTA, com sucata de motor 1873-RPG NE Prata - Preço R$ 100,00 SUCATA NISSAN FRONTIER, com sucata de motor 238-CPV NE Prata - Preço R$ 100,00 SUCATA DE XL 125 SEM PLACA NE Branca - Preço R$ 50,00 SUCATA VW/GOL MI I, com sucata de motor JYL-8124 MT Cinza 97/97 - Preço R$ 100,00 SUCATA TOYOTA HILLUX CD 4X4 SRV, com sucata de motor NJO-0986 MT Prata 09/09 - Preço R$ 100,00 HONDA BIZ 125 ES NPL-9501 MT Preta 11/11 - Preço R$ 700,00 HONDA CG 125 FAN KAQ-9148 MT Azul 05/05 - Preço R$ 500,00 HONDA NXR 125 BROS ES KAB-8833 MT Vermelha 05/05 - Preço R$ 800,00 HONDA NXR 150 BROS MIX ES NUG-4970 MT Preta 10/10 - Preço R$ 1.200,00 JTA SUZUKI EN 125 YES SE NPO-9146 MT Amarela 10/11 - Preço R$ 300,00 FIAT UNO MILLE SMART, *necessita remarcar chassi HPE-0539 MT branca 01/01 - Preço R$ 1.200,00 FIAT UNO MILLE FIRE, necessita remarcar chassi DFR-1380 MT Cinza 02/02 - Preço R$ 1.400,00 FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, * Necessita remarcar chassi KAM-5335 MT Branca 06/07 - Preço R$ 1.600,00 FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY NPF-7279 MT Azul 08/09 - Preço R$ 3.000,00 FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, necessita remarcar chassi NPI-2559 MT Preta 09/10 - Preço R$ 3.200,00 FIAT UNO VIVACE 1.0 EQH-9427 MT Cinza 10/11 - Preço R$ 3.000,00 FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, *necessita remarcar chassi OBE-2721 MT Branca 12/13 - Preço R$ 2.500,00 FIAT UNO MILLE ECONOMY NXZ-8018 MT Branca 12/13 - Preço R$ 2.800,00 GM CORSA PICK UP, *necessita remarcar chassi NBJ-5809 RO Vermelha 96/96 - Preço R$ 500,00 GM VECTRA GL, *eventual remarcação de chassi JZK-6006 MT Verde 98/98 - Preço R$ 1.800,00 GM VECTRA GLS GVF-3763 MT Prata 00/00 - Preço R$ 2.000,00 VW VOYAGE GL KCG 8409 MT Prata 91/91 - Preço R$ 1.100,00 VW SAVEIRO CL JYD-9109 MT Branca 94/95 - Preço R$ 1.200,00 VW SANTANA NBM-2279 MT Cinza 96/97 - Preço R$ 800,00 VW SANTANA JYN-8789 MT Vermelha 97/97 - Preço R$ 1.000,00 VW SAVEIRO DLS-7400 MT Branca 99/00 - Preço R$ 1.400,00 VW GOL 1.0 GIV MXF-5271 MT Prata 10/10 - Preço R$ 2.500,00 VW SAVEIRO 1.6 CS NWN-9310 PR Branca 10/11 - Preço R$ 3.500,00 VW UP MOVE QBA-3589 MT Vermelha 14/15 - Preço R$ 5.000,00 TOYOTA COROLLA XEI20, com eventual sucata de motor NTY-3417 MT Prata 10/11 - Preço R$ 6.000,00 TOYOTA HILUX CD 4X2, possível necessidade de remarcar chassi MSH-6562 ES Branca 08/08 - Preço R$ 7.500,00 LAND ROVER FREELANDER 5DR 25L, eventual sucata de motor DNK-5852 MT Prata 04/05 - Preço R$ 6.000,00 HYUNDAI HR HDB, eventual sucata de motor PVJ-4946 MG Branca 13/14 - Preço R$ 4.500,00 VW 6.90 AAC-7056 SC Vermelha 86/86 - Preço R$ 4.000,00 CAMINHAO MB L1113, carroceria aberta NBM-6599 MT Azul 81/81 - Preço R$ 5.500,00 MERCEDES BENZ L 1313, com sucata de motor BNK-3544 MT Azul 83/83 - Preço R$ 7.000,00 BARCO CALAÇA FLASH, com carretinha JZV-6491 MT Predominante Branca NA - Preço R$ 700,00 SUCATA FORD SCORT 1.6 GL KAR-1934 MT Vermelha 95/95 - Preço R$ 100,00 SUCATA GM VECTRA GLS KCV-0675 DF Vermelha 96/97 - Preço R$ 100,00 SUCATA RENAULT CLIO RL 1.0 16V JZN-0697 MT Preta 02/02 - Preço R$ 100,00 SUCATA CAMINHÃO VW/8.150, eventual sucata de motor JUP-1562 PA Branca 04/04 - Preço R$ 200,00 SUZUKI INTRUDER 125 KAR-1283 MT Verde 06/07 - Preço R$ 100,00 YAMAHA T115 CRYPTON ED NUG-4250 MT Preta 10/10 - Preço R$ 400,00 YAMAHA YBR 125E NJV-5820 MT Preta 06/06 - Preço R$ 400,00 YAMAHA FAZER YS250 NJD-7558 MT Preta 08/08 - Preço R$ 800,00 YAMAHA FAZER YS250 NPN-4641 MT Preta 09/10 - Preço R$ 900,00 YAMAHA XT 660R HTB-7126 MT Azul 08/08 - Preço R$ 3.000,00 HONDA CG 125 JYK-2297 MT Preta 85/85 - Preço R$ 200,00 HONDA CG 125 TITAN KS KAB-6890 MT Azul 01/01 - Preço R$ 500,00 HONDA CBX 200 STRADA JZH-6477 MT Preta 01/01 - Preço R$ 200,00 HONDA/XR 250 TORNADO JZT-4352 MT Branca 04/04 - Preço R$ 1.200,00 HONDA BIZ 125 ES KAF-0772 MT Vermelha 06/07 - Preço R$ 900,00 HONDA CG 125 FAN APL-0286 MT Preta 07/08 - Preço R$ 800,00 HONDA BIZ 125 MAIS NJI-9136 MT Preta 07/07 - Preço R$ 1.200,00 HONDA CG 125 FAN NIY-8777 MT Cinza 08/08 - Preço R$ 850,00 HONDA BIZ 125 ES NTX-5788 MT Rosa 10/10 - Preço R$ 1.400,00 HONDA CG 125 FAN KS NPH - 9705 MT Preta 10/10 - Preço R$ 1.000,00 HONDA CG 150 FAN ESI NUF-2774 MT Prata 11/11 - Preço R$ 1.500,00 HONDA CB 300R OAS-6473 MT Vermelha 12/12 - Preço R$ 1.900,00 HONDA CBR 300R 2013 OBS-3476 MT Preta 13/13 - Preço R$ 2.100,00 FIAT PALIO ED, necessita remarcar chassi JYN-7337 MT Azul 97/97 - Preço R$ 1.100,00 FIAT UNO MILLE, necessita remarcar chassi ALK-8274 MT Branca 03/04 - Preço R$ 1.400,00 FIAT UNO MILLE FIRE, necessita remarcar chassi JZW-0842 MT Azul 05/05 - Preço R$ 1.600,00 FIAT PALIO ELX FLEX MDT-3434 SC Prata 07/08 - Preço R$ 4.000,00 FIAT STRADA TREK CE FLEX OLQ-4599 MT Prata 12/12 - Preço R$ 9.000,00 GM VECTRA GLS, necessita remarcar chassi CRY-0335 MT Branca 99/99 - Preço R$ 1.500,00 GM CORSA WIND JZI-4691 MT Branca 01/02 - Preço R$ 1.800,00 GM CELTA 2P LIFE MHW-9344 MT Vermelha 10/10 - Preço R$ 2.000,00 GM CORSA CLASSIC NMZ-5057 MA Prata 10/10 - Preço R$ 3.700,00 FORD KA KAN-7166 MT Prata 06/06 - Preço R$ 1.500,00 FORD FUSION KAQ-2399 MT Preta 06/06 - Preço R$ 9.000,00 VW GOL 16V, com sucata de motor JYX-2279 MT Vermelha 98/99 - Preço R$ 1.200,00 VW GOL 1.0, com sucata de motor HHP-0790 MT Prata 07/08 - Preço R$ 2.200,00 VW GOL 1.0 com sucata de motor NGO-2546 MT Branca 07/08 - Preço R$ 2.200,00 VW GOL 1.0 NJD-4083 MT Branca 09/09 - Preço R$ 2.200,00 VW VOYAGE CL, com sucata de motor AIN 1241 MT Preta 87/88 - Preço R$ 1.100,00 VW SANTANA 2.0 HRU-8522 MS Cinza 01/01 - Preço R$ 2.000,00 VW PARATI 16V TURBO DGZ-1909 MT Prata 02/02 - Preço R$ 2.500,00 PEUGEOT 206 SELECTION, com sucata de motor DEN-5948 PR Branca 01/01 - Preço R$ 2.200,00 AUDI A3 1.8T FRO-5115 MT Branca 01/01 - Preço R$ 3.500,00 GM A-20 CQK-2741 MT Verde 86/87 - Preço R$ 1.200,00 GM SILVERADO DLX KDL-6029 MT Azul 98/98 - Preço R$ 2.000,00 MERCEDES BENZ L 1620, com sucata de motor NCT-1766 RO Branca 04/04 - Preço R$ 18.000,00 VOLVO - N10, eventual sucata de motor COM 02 SEMI REBOQUE - Preço R$ 19.000,00 MERCEDES BENZ LS 1935 COM 01 SEMI REBOQUE RANDON SR CA KAT-1030 MT Branca 93/93 - Preço R$ 25.000,00 AERONAVE CESSNA T-210N Prefixo PT-LXE, capacidade para 05 pessoas - Preço R$ 30.000.

