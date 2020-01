Cidade 20/01/2020 08:42 Mato Grosso atinge a marca de R$ 2,1 bilhões recolhidos em tributos Nos primeiros 17 dias do ano, os mato-grossenses já pagaram em tributos mais de 2,1 bilhões de reais aos cofres públicos. O Boletim Impostômetro, feito pela Fecomércio-MT na sexta-feira (17), lembra que os brasileiros devem passar 153 dias do ano trabalhando só para pagar todos os tributos municipais, estaduais e federais. No país, os contribuintes já desembolsaram mais de R$ 140 bilhões, ou seja, o Estado de Mato Grosso corresponde a 1,25% do total arrecadado em todo o território nacional. São Paulo lidera o ranking com 37,39% do total, seguido do Rio de Janeiro (13,78%) e, em terceiro, Minas Gerais (7,05%). O Impostômetro considera todos os valores arrecadados pelas três esferas de governo a título de tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária cobradas. Ainda de acordo com o Impostômetro, Mato Grosso arrecadou em 2019 o valor de R$ 36.728 bilhões. Já o país atingiu a marca de 2,5 trilhões de reais no ano. O montante se fosse aplicado na poupança, renderia de juros quase R$ 337 mil por minuto.

Voltar + Cidade