Cidade 26/01/2020 15:03 Olhar Direto Sema abre dez vagas para analista de meio ambiente com salário de R$ 7 mil Foto: Rogério Florentino/Olhar Direto A Secretaria de Estado de Meio Ambiente abriu processo seletivo para preenchimento de 10 vagas temporárias de Analista de Meio Ambiente perfil Tecnologia da Informação. Para participar do processo, o candidato deve ser graduado em Tecnologia da Informação em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e escolher a atribuição em que deseja atuar: Desenvolvedor Web, Analista de Sistemas, Administrador de Banco de Dados e Administrador de Infraestrutura. O salário é de R$ 7.003,16. De acordo com o Governo do Estado, as inscrições para o processo seletivo são gratuitas e devem ser realizadas no período de 27 a 31 de janeiro diretamente na sede da Secretaria, em Cuiabá. A seleção será feita em duas fases, sendo que em um primeiro momento serão avaliados os currículos e títulos. Na segunda fase será avaliada uma prova teórica com 20 questões de múltipla escolha.

Todos os critérios para seleção, regras e cronograma estão disponíveis no Edital 01/2020 publicado ontem (23) pela Sema no Diário Oficial de Mato Grosso. Os selecionados assinarão o contrato de prestação de serviço por um ano, prorrogável por igual período. Clique aqui e confira o Edital. Veja o cronograma:

23/01/2020 Publicação Edital

27 a 31/01/2020 Período de inscrição

05/02/2020 Divulgação da primeira etapa – análise de título e currículo

06 e 07/02/2020 Interposição de recurso contra resultado da Análise de Títulos

11/02/2020 Divulgação da análise do recurso contra resultado da Análise de Títulos

16/02/2020 Aplicação da Avaliação Teórica

17/02/2020 Divulgação do gabarito da Avaliação Teórica 18 e 19/02/2020 Interposição de recurso do Gabarito da Avaliação Teórica

21/02/2020 Divulgação da análise do recurso do Gabarito da Avaliação Teórica

28/02/2020 Divulgação da classificação preliminar do concurso

02 e 03/03/2020 Interposição de recurso da classificação preliminar

05/03/2020 Divulgação do Resultado Final

12 e 13/03/2020 Comparecimento de candidatos para posse 16/03/2020 Entrar em exercício

