Cidade 30/01/2020 14:24 Nortão OnlinePor: Angela Fogaça Polícia Civil realiza operação RISP 9 em Colíder e Nova Canaã Foto: Divulgação A Polícia Civil de Colíder, sob o comando do delegado Eugenio Rudy Junior, deflagrou nesta quarta-feira, 29, a Operação RISP 9, elaborada pela delegacia regional de Alta Floresta. O objetivo principal foi a intensificação do policiamento na área rural. O delegado informou ao Nortão Online que dentro desse contexto, na manhã de ontem, equipes de Alta Floresta, Nova Canaã e Colíder iniciaram os procedimentos de barreira, com checagem de veículos e pessoas. “No período da tarde, viemos para Colíder e finalizamos nos bairros periféricos que tem tido maior incidência de crimes. Embora não tenha havido detenção, entendemos como exitosa a operação policial, uma vez que a presença da polícia já é fator inibidor de crime”, afirmou o delegado.

