Cidade 30/01/2020 16:22 Só Notícias/David Murba (colaborou: Lucas Torres, de Sorriso Nuvem cúmulo-nimbo temida por pilotos de avião é registrada por equipe do Ciopaer de Sorriso Foto: Assessoria A nuvem cúmulo-nimbo foi registrada por uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer)-base de Sorriso- ontem, nas proximidades de Ipiranga do Norte (151 quilômetros de Sinop). Este tipo de nuvem tem mais de 15 quilômetros de altura na forma vertical e estava com chuva, quando a foto foi tirada. O tenente coronel Flávio Ramalho, explicou, ao Só Notícias, que a nuvem também é conhecida como CD e é causada por ventos instáveis e pode causar grandes tempestades, com ventos fortes e até gelo. Não é recomendado que pilotos de aeronaves entrem neste tipo de nuvem durante o voo. O tenente disse que a equipe estava indo para Comodoro (643 quilômetros de Cuiabá) em apoio a Polícia Civil e Militar quando se depararam com a nuvem que passou pela lateral da aeronave. Não houve necessidade de mudança de rota. Ramalho ainda disse que este tipo de fenômeno é normal nesta época do ano.

